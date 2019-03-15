(Görüntülü) Fabrikadaki gaz sızıntısı paniğe neden oldu

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesindeki, Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (GEBKİM) bulunan bir fabrikada yaşanan kimyasal gaz sızıntısı paniğe sebep oldu. İtfaiye harekete geçerken, sızıntı büyümeden sonlandırıldı.



Gece saatlerinde, GEBKİM içerisindeki yalıtım malzemesi üreten bir fabrikada,'pentan' gazı dolu bir tankta sızıntı meydana geldi. Tank üzerindeki contanın gevşemesinden meydana geldiği öğrenilen sızıntı nedeniyle tesiste çalışma durduruldu. İhbar üzerine fabrikaya GEBKİM ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Gazın sızması sebebiyle tesise bir süre araçların yaklaşması engellendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de araçlarını güvenli bir noktada bıraktıktan sonra tesise yürüyerek ulaştı. Tanktaki pentan gızı sızıntının giderilmesinin ardından, tesis havalandırıldı. Çalışmaların ardından itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldı.