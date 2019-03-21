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(Görüntülü) Fabrikada plastik yıkama havuzuna düşen işçi öldü

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde plastik granül üretimi yapılan geri dönüşüm fabrikasında plastik yıkama havuzuna düşen Mustafa Korkmaz (52), makinenin çarklarına sıkışarak öldü. Olay, öğle saatlerinde Yeni Mahalle'de plastik granül...

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde plastik granül üretimi yapılan geri dönüşüm fabrikasında plastik yıkama havuzuna düşen Mustafa Korkmaz (52), makinenin çarklarına sıkışarak öldü.

Olay, öğle saatlerinde Yeni Mahalle'de plastik granül üretimi yapan geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Yıkama bölümünde çalışan Mustafa Korkmaz, dengesini kaybedip, plastik yıkama havuzuna düştü. Mesai arkadaşları, yıkama makinesinin çarklarına sıkışan Korkmaz için itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, Korkmaz'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Mustafa Korkmaz'ın ölüm haberini alarak fabrikaya gelen yakınları, sinir krizi geçirdi, mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

Korkmaz'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Hendek İlçe Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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