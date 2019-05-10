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(Görüntülü) Fabrika işçisi evinde ölü bulundu

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, fabrika işçisi Kurtuluş İçöz (48), işe gelmeyince mesai arkadaşları durumdan şüphelenerek polise haber verdi. İhbar üzerine eve giren ekipler, İçöz’ün banyoda cansız bedeniyle karşılaştı. Olay,...

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, fabrika işçisi Kurtuluş İçöz (48), işe gelmeyince mesai arkadaşları durumdan şüphelenerek polise haber verdi. İhbar üzerine eve giren ekipler, İçöz’ün banyoda cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay, Derince Çınarlı Mahallesi Türkeli Sokak üzerindeki apartmanda meydana geldi. Çalıştığı fabrikada saat 16.00 vardiyasına gitmeyen Kurtuluş İçöz'ün iş arkadaşları, durumdan şüphelenerek polise haber verdi. Arkadaşlarından haber alamadıklarını söyleyen işçilerin ihbarı üzerine Kurtuluş İçöz'ün evine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin evin kapısını açmasının ardından içeri giren sağlık ekipleri, evin banyosunda olduğu belirlenen Kurtuluş İçöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmayan Kurtuluş İçöz'ün cenazesi, evdeki incelemelerin tamamlanmasının ardından morga kaldırıldı. Yaşadığı bir rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybettiği düşünülen Kurtuluş İçöz’ün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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