(Görüntülü) Evlerinin yıkımını engellemek için çatıya çıkıp, tüfekle ateş açtılar

Çağlar ÖZTÜRK-Malik GÖDELİNER/ADANA, () - ADANA'da, kentsel dönüşüm kapsamındaki evlerinin yıkılmasını istemeyen 2 kişi, binanın çatısına çıkarak, havaya otomatik av tüfeğiyle ateş açtı. Polisin ikna edip, çatıdan indirdiği 2 kişi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay, sabah saatlerinde, Seyhan ilçesi Saydan Caddesi'nde meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamındaki evlerini yıkmak üzere kepçeyle gelen ekipleri gören Cumali Mendilli ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı, yıkıma engel olmak istedi. Otomatik av tüfeğini alan 2 kişi, yıkılmak istenen 2 katlı binanın çatısına çıktı. İkiliden birinin boynuna Türk bayrağı bağladığı görüldü. Kentsel dönüşüm için kimseyle anlaşmaları olmadığını öne süren Cumali Mendilli ve arkadaşı, olay yerine gelen polisleri görünce tüfekle havaya ateş açtı. Silah sesi üzerine sokakta bulunanlar, kısa süreli panik yaşadı. Uzun süre çatıda kalan 2 kişi, polis ekiplerinin ikna etmesiyle indi. Cumali Mendilli ve arkadaşı, sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken, otomatik av tüfeği ellerinden alındı. Yıkım çalışması ise yapılamadı.