(Görüntülü) Evinin penceresinden düşen kadın, öldü

ADANA'nın Kozan ilçesinde, 2'nci kattaki evinin yatak odasındaki penceresinden dışarıyı izlerken, dengesini kaybedip düşen Mehri Yıldırımer (73) adlı kadın, hayatını kaybetti.



Olay, bugün saat 12.00 sıralarında Kozan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın 2'nci katında oturan Mehri Yıldırımer, yatak odasının penceresinden dışarıyı seyretmeye başladı. Bu sırada dengesini kaybeden Yıldırımer, aşağı düştü. Olayı fark eden komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mehri Yıldırım, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.