ÜVEY AMCA ECRİN’İN KAYBOLDUĞU GÜNÜ ANLATTI Samsun'un Vezirköprü ilçesi Alancık Mahallesi'nde kayıp olarak aranan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz’ın bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Bölgede etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle arama çalışmaları güçlükle sürdürülüyor. Ecrin Kurnaz’ın üvey amcası Özkan Kurnaz, minik kızın kaybolduğu salı günü yaşananları anlattı. Kurnaz, şunları söyledi: "Ağabeyim ile yengem hastaneye gittikten sonra ben de Karatepe dediğimiz, ekin ektiğimiz tarlaların olduğu bir bölge var, oralara bakmak için çıkarken Ecrin peşimden ağladı. Onu da götürdüm ben. Kucağımda giderken uyudu. Onu başka bir yere bırakma şansım olmadığı için geri dönmek zorunda kaldım. Traktörden inerken uyandı. Eve girdik mamasını verdim, ikimiz yattık, o uyudu. Ondan sonra saate baktım, hayvanlara bakmak için gidecektim. Saat 14.00- 14.30 sıralarında ben giderken annem de Ecrin’i oyun oynaması için kapının önüne çıkarmamı söyledi. Evin önüne bıraktım, ben gittim. Arkama baktım, göremedim. O zamandan beri çocuk yok."
(Görüntülü) Evinin önünden oynarken kaybolan Ecrin, 4'üncü günde de aranıyor (4)
ÜVEY AMCA ECRİN’İN KAYBOLDUĞU GÜNÜ ANLATTI Samsun'un Vezirköprü ilçesi Alancık Mahallesi'nde kayıp olarak aranan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz’ın bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Bölgede etkili olan sağanak...
10 Mayıs 2019 Cuma 17:07
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