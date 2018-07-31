(Görüntülü) Evinde ölü bulunan genç kadın toprağa verildi

KARAMAN'da annesi Havva Sert tarafından evinde ölü bulunan Fatma Sert (24), bugün kent mezarlığında toprağa verildi. Havva Sert, yalnız yaşayan kızı Fatma Sert'ten 3 gündür haber alamayınca dün Başakşehir Mahallesi'ndeki evine gitti. Kapı açılmayınca, çilingir çağıran Havva Sert, eve girdiğinde kızını hareketsiz halde buldu, polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Gelen sağlık görevlileri Fatma Sert'in öldüğünü belirledi. Fatma Sert'in cesedi, otopsi için Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 16 yaşında evlendiği, 17 yaşında anne olduğu ve şiddetli geçimsizlik sonucu boşandığı belirtilen Fatma Sert'in cenazesi bugün Yeşil Cami önünde kılınan cenaze namazının ardından kent mezarlığında toprağa verildi. Kızının cansız bedeniyle karşılaşan anne Havva Sert, dün polise, kızının iki hafta önce birileri tarafından dövülüp, burnunun kırıldığını ve 3 gündür de kendisinden haber alamadığını anlatmıştı. Evde çok sayıda hap ve içki şişesi bulan polisin, Fatma Sert'in ölüm nedenini araştırdığı belirtildi.