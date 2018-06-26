(Görüntülü) Evin banyosundan 1 metrelik yılan çıktı

Siverek ilçesi Camikebir Mahallesi'nde tek katlı evde oturan Canlı ailesinin banyosuna yılan girdi. Ailenin fark ettiği 1 metre uzunluğundaki yılan, paniğe neden oldu. Yılan, Bülent Canlı tarafından paspasla sıkıştırılarak yakalandı, ardından da damacanaya konularak boş araziye bırakıldı.
Siverek ilçesi Camikebir Mahallesi'nde tek katlı evde oturan Canlı ailesinin banyosuna yılan girdi. Ailenin fark ettiği 1 metre uzunluğundaki yılan, paniğe neden oldu. Yılan, Bülent Canlı tarafından paspasla sıkıştırılarak yakalandı, ardından da damacanaya konularak boş araziye bırakıldı.