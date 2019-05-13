(Görüntülü) Evin bahçesine giren yılan korkuttu
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde evin bahçesine giren yılan, burada aileyi korkuttu. Yılan, itfaiye ekibince yakalanıp, doğaya bırakıldı. Yeşilkent Mahallesi, Zeybek Sokak'taki evin bahçesine giren yılan, burada oturan aileyi korkuttu. Haber...
13 Mayıs 2019 Pazartesi 10:32
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde evin bahçesine giren yılan, burada aileyi korkuttu. Yılan, itfaiye ekibince yakalanıp, doğaya bırakıldı. Yeşilkent Mahallesi, Zeybek Sokak'taki evin bahçesine giren yılan, burada oturan aileyi korkuttu. Haber verilmesiyle eve gelen itfaiye ekibi, mandal tipi tutacakla yılanı yakaladı. Yılan, evin dışında doğal yaşamına bırakıldı. Evde yaşayanlar, itfaiyeye teşekkür etti.
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