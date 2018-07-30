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(Görüntülü) Evin bahçesinde 14 bin kök kenevir ele geçirildi

AFYONKARAHİSAR'da polisin bir eve yaptığı operasyonda yaklaşık 1 milyon 300 bin TL değerinde, 13 bin 653 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili ev sahibi tutuklandı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çobanlar ilçesinde...

AFYONKARAHİSAR'da polisin bir eve yaptığı operasyonda yaklaşık 1 milyon 300 bin TL değerinde, 13 bin 653 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili ev sahibi tutuklandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çobanlar ilçesinde S.Ç.'ye ait evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirildiği yönünde istihbarat aldı. Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından S.Ç.'nin evinde ve bahçesinde arama yapıldı. Aramada, bahçede boyları 30 santimetre ile 3.5 metre arasında değişen, yaklaşık 1 milyon 300 bin TL değerinde, toplam 13 bin 653 kök Hint keneviri ele geçirildi. Evde yapılan aramada ise 24.50 gram kubar esrar, 131.75 gram kenevir tohumu, ruhsatsız tabanca, 167 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği, 3 ruhsatsız av tüfeği ve hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan S.Ç. polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

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