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(Görüntülü) Evin bacasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, 2 katlı evin çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangın, akşam saatlerinde, Kartepe Suadiye Mahallesi Kartepe Caddesi üzerinde bulunan Osman Yavuz'a ait evde çıktı....

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, 2 katlı evin çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde, Kartepe Suadiye Mahallesi Kartepe Caddesi üzerinde bulunan Osman Yavuz'a ait evde çıktı. 2 katlı evin baca bağlantı yerinde başlayan yangın, kısa sürede üst katta yoğun dumana neden oldu. Yangın sırasında evde olan Osman Yavuz'un haber vermesi üzerine olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiyenin zamanında müdahalesi sayesinde yangın büyümeden söndürülürken, evde zarar oluştu.

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