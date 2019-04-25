(Görüntülü) Evi ateşe verip, kendisini içeri kapattı

ADANA'da kavga ettiği annesine öfkelenen Ferhat Ç., evini yakıp, kendisini içeriye kapattı. İtfaiye erlerinin yanan evin avlusunda bulduğu, dumandan etkilenen Ferhat Ç., hastaneye kaldırıldı. Merkez Seyhan ilçesi Sakarya Mahallesi'nde oturan Ferhat Ç., akşam saatlerinde birlikte yaşadığı annesiyle bilinmeyen nedenle kavga etti. Kavganın ardından evden ayrılan Ferhat Ç., gece yarısı sıralarında eve döndüğünde, yine annesiyle tartıştı. Tartışmanın ardından annesi bir yakınlarının evine gitti. Ferhat Ç., saat 03.00 sıralarında oturdukları tek katlı müstakil evi, salona benzin döküp, ateşe verdi. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen polis ekibi, yanan evin içinde olduğu belirlenen Ferhat Ç.'yi çıkartmak uzun süre dil döktü. Polislerin çağrılarına cevap vermeyen Ferhat Ç., alevlere müdahale eden itfaiye erleri tarafından evin avlusunda bulundu. Ferhat Ç.’nin dumandan etkilendiği belirlendi. GAZETECİLERE SALDIRDI İtfaiye erlerinin koluna girerek evden çıkarttığı Ferhat Ç., ambulansa götürüldüğü sırada görüntü alan gazetecilere saldırdı. Güçlükle kontrol edilen Ferhat Ç., ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Ferhat Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. İtfaiyenin yarım saatlik müdahalesi sonucu söndürülen yangında evde büyük çaplı zarar meydana geldi.