(Görüntülü) Evdeki çocuk uyuyakalıp, kapıyı açmayınca annesi polisi alarma geçirdi

ÇORUM'da ders çalışırken uyuyakalan 10 yaşındaki F. A., komşusundan dönüşte apartmandaki yemek kokusunu gaz kokusu sanan annesi ile komşulara korku dolu anlar yaşattı. Oğlunun kapıyı bir türlü açmaması üzerine annenin yardım istediği polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapısını açıp, girdikleri evde küçük çocuğu uyurken buldu.



Bir anneye korku dolu anlar yaşatan olay Kale Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanının 2'inci katında meydana geldi. İlkokul öğrencisi F.A., okul çıkışı geldiği evlerinde ders çalışmak için odasına girdi. Annesi S.A. ise komşusuna gitti. Bir süre sonra eve dönen anne defalarca zili çalmasına rağmen oğlu kapıyı açmadı. Bu sırada apartmanda yayılan yemek kokusunu ise gaz kokusu sanıp, paniğe kapıldı. Hemen polisten yardım istedi. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, kapıyı çilingire açtırıp içeri girdi. F.A. odada uyurken bulundu. Sesler üzerine uyanan ve F.A., tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirilip, ailesine teslim edildi.



'GAZ SANIP PANİĞE KAPILDIK'



Ders çalışırken uyuya kaldığını anlatan F.A., "Okul çıkışı eve gelip yemeğimi yedim sonra da uyuyup, kalmışım. Hiç bir şey duymamışım” dedi. Oğullarına bir şey olmadığı için şükreden aile ise, “Çocuk uyuyup kalmış, biz de yemek kokusunu gaz kokusuyla karıştırdık ve paniğe kapıldık. Çok şükür herkes iyi” diye konuştular.