Behçet DALMAZ/VAN-) - VAN'ın Başkale ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, 52 kilo 811 gram esrar, 5 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin ve 4 uyuşturucu madde içme aparatı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesinin Hafıziye Mahallesi'nde ikamet eden bir kişinin evinde uyuşturucu olduğu istihbaratı üzerine harekete geçti. Ekipler, mahallede bulunan şüphelinin evine operasyon düzenledi. Uyuşturucu arama köpeği 'Barut' ile yapılan aramada, 50 paket halinde 52 kilo 811 gram esrar, 5 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin ve 4 adet uyuşturucu madde içme aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.
(Görüntülü) Evde 'Barut' ile yapılan aramada 52 kilo esrar ele geçirildi
Behçet DALMAZ/VAN-) - VAN'ın Başkale ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, 52 kilo 811 gram esrar, 5 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin ve 4 uyuşturucu madde içme aparatı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Van İl...
03 Mayıs 2019 Cuma 11:55
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