(Görüntülü) Ev arkadaşını sokakta tabanca ile öldürdü
BURSA'nın İnegöl ilçesinde Savaş Yıldız (42), sokakta tartıştığı ev arkadaşı Mürüt Demir'i (41), tabanca ile başından vurarak öldürdü. Olay, gece saatlerinde Burhaniye Mahallesi Edirne Caddesi'nde meydana geldi. Bir restoranda alkol...
17 Temmuz 2018 Salı 09:05
BURSA'nın İnegöl ilçesinde Savaş Yıldız (42), sokakta tartıştığı ev arkadaşı Mürüt Demir'i (41), tabanca ile başından vurarak öldürdü. Olay, gece saatlerinde Burhaniye Mahallesi Edirne Caddesi'nde meydana geldi. Bir restoranda alkol alan Savaş Yıldız ve Mürüt Demir, yaya olarak eve gelirken, tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Savaş Yıldız, üzerindeki tabancayı çıkarıp Mürüt Demir’e ateş etti. Başından tek kurşunla ağır yaralanan Mürüt Demir, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Demir, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Olayın ardından elinde silah güvenlik kamerasına yansıyan Savaş Yıldız, evinde gözaltına alındı. Savaş Yıldız'ın kullandığı suç aleti silah da olay yerinin yakınında bir ağacın altında gömülü bulundu.
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