(Görüntülü) Ev almak için gelen gurbetçinin cipinden 100 bin lirayı çaldılar

KONYA'da kimliği henüz belinlenemeyen 2 hırsız, ev almak için bir inşaat firmasına gelen gurbetçi Abdülkadir Başaran'ın (45) cipinin arka camını kırarak, 100 bin lirayı çalıp kaçtı. Olay, saat 10.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi'nde bir inşaat firmasının önünde meydana geldi. İddiaya göre, gurbetçi Abdülkadir Başaran, merkez Karatay ilçesi Büsan Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bankadan çektiği 100 bin lirayı, BS-16465 İsviçre plakalı cipinin bagajına koydu. Başaran, daha sonra ev almak için inşaat firmasına gitti. Aracını firmanın önüne park eden Başaran, bir süre sonra dışarı çıktığında cipin arka camının kırıldığını ve içinde parasının bulunduğu çantanın çalındığını fark etti. Firma yetkililerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, sahte plakalı bir otomobille cipin yanına yanaşan ve başlarında kapüşon bulunan 2 hırsızın camı kırdıktan sonra parayı alıp kaçtığını tespit etti. Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi.