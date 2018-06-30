(Görüntülü) Esra, sınava giderken kazada öldü

YOZGAT’ın Sorgun ilçesinde takla atan otomobildeki Esra Özbek (18) öldü, babası sürücü Abdullah Özbek (55) ise yaralandı. Esra Özbek'in, babasıyla birlikte bugün yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmek için kent merkezine gitmek için yola çıktığı belirtildi.



​Sarıkaya ilçesinde oturan Abdullah Özbek, YKS'ye girecek olan kızı Esra Özbek'i kent merkezine götürmek için dün akşam otomobille yola çıktı. Abdullah Özbek yönetimindeki 66 NG 558 plakalı otomobil, Sorgun ilçesi Cihanşarlı köyü yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atarak şarampole devrildi.



Kazada, sürücü Abdullah Özbek ile kızı Esra Özbek yaralandı. Ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Esra Özbek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Abdullah Özbek’in ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.