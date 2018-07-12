(Görüntülü) Eskişehir'de uyuşturucu şüphelileri adliyede

ESKİŞEHİR'de polis ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3'ü kadın 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Eğitilmiş polis narkotik köpeği ile yapılan operasyonda 22 kişi yakalandı. Şüphelilerin evlerinde ve üzerinde yapılan aramada 53,63 gram sentetik uyuşturucu madde ile 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Şüphelilerden, uyuşturucu madde kullandıkları belirlenen 17'si Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 3'ü kadın 5 şüpheli, yapılan sorgulamalarının ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.