ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de, uyuşturucu sattığı belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı. Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, uyuşturucunun yanı sıra ruhsatsız tabanca ile tüfek ele geçirildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen kişilere yönelik şafak operasyonu düzenledi. Narkotik ekiplerinin yanı sıra Özel Harekat polislerinin de destek verdiği baskınlarda, kapılarını açmayanların evlerine koçbaşıyla kırılarak girildi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, ev ve araçlarında yapılan aramalarda; 140 sentetik hap, 22,24 gram skunk, 35,84 gram bonzai, 3,94 gram esrar, 7 ecstasy, 6 kök Hint keneviri, ruhsatsız pompalı tüfek, hançer, ruhsatsız 3 tabanca, şarjör ve çeşitli boyutlarda dolu 72 fişek ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Öte yandan operasyon kapsamında uyuşturucu madde kullandığı belirlenen 19 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
(Görüntülü) Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de, uyuşturucu sattığı belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı. Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, uyuşturucunun...
16 Haziran 2019 Pazar 16:02
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