(Görüntülü) Eskişehir'de 2 kişiyi kelepçeleyip 350 bin lira parayı alıp kaçtılar

Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN -ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR'de kimliği belirsiz ve üzerinde polis üniforması olduğu öne sürülen bir kişi, akaryakıt çalışanı biri kadın 2 kişinin otomobiline binip aracı silah zoru ile köy yoluna götürterek burada çalışanları kelepçeledi ve 350 bin lira parayı alıp, arkadan gelen başka bir araca binerek kaçtı. Olay bugün öğle saatlerinde Atatürk Bulvarı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Meşelik Kampüsü karşısındaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda muhasebeci olarak çalışan Betül Töral, 350 bin lira parayı bankaya götürmek üzere aynı yerde çalışan Mehmet Cem Sabancı'nın kullandığı 26 KA 007 plakalı otomobile bindi. Bu sırada araç hareket ederken iddialara göre polis üniformalı bir kişi gelip 'beni üniversitenin kapısının önüne bırakır mısınız dedi. Otomobile bilenen bu kişi bir süre sonra tabancasını çekerek aracı ESOGÜ Meşelik Kampüsü yakınlarındaki ormanlık alanın olduğu Çağlayan Köyü yoluna götürdü. Burada Mehmet Cem Sabancı ile Betül Töral'ın kollarını arkadan otomobilin koltuklara kelepçeleyen kişi, araçta bulunan 350 bin lira parayı aldı ve arkadan gelen plakası belirlenemeyen bir otomobile bindi. Şüpheli aracın plakasının görünmemesi için de 26 KA 007 plakalı otomobilin aynalarını kırdı. Otomobil koltuğundan kollarını kendi imkanlarıyla kurtarıp araçtan inen Sabancı ve Töral, yoldan geçen belediye aracını durdurup içindeki görevliden yardım istedi. Belediye görevlisi de durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Güvenlik güçleri 350 bin lirayı alıp kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken akaryakıt istasyonu sahibi Mustafa Ilgaz da gazetecilere olayla ilgili açıklamada bulundu.