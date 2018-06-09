TUTUKLANDI Konya'nın Selçuklu ilçesinde tüfekle ateş açtığı eski kayınbiraderi Gökhan Dakım'ı (35) yaralayan, onun yanındaki arkadaşı Sinan Ünlü'yü (25) ise öldüren Çetin Dakım (33) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
(Görüntülü) Eski kayınbiraderine silahlı saldırıda tanımadığı kişiyi öldürdü (2)
TUTUKLANDI Konya'nın Selçuklu ilçesinde tüfekle ateş açtığı eski kayınbiraderi Gökhan Dakım'ı (35) yaralayan, onun yanındaki arkadaşı Sinan Ünlü'yü (25) ise öldüren Çetin Dakım (33) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
09 Haziran 2018 Cumartesi 16:42
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