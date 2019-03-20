Ali LEYLAK- ŞANLIURFA - ) ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde yaklaşık bir yıl önce boşaltılan eski hastane binasının borum katındaki kazan dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın, öğleden sonra Meydan Mahallesi'ndeki eski hastane binasında meydana geldi. Binanın kazan dairesinde kağıt ve plastik malzemelerin tutuşmasıyla çıkan yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla binaya gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
(Görüntülü) Eski hastane binasında yangın
Ali LEYLAK- ŞANLIURFA - ) ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde yaklaşık bir yıl önce boşaltılan eski hastane binasının borum katındaki kazan dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın, öğleden...
20 Mart 2019 Çarşamba 18:10
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.