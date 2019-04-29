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(Görüntülü) Eski eşinin boşanma davası avukatını öldürüp, intihar etti (3)

AKSARAY BAROSU'NDAN TEPKİ  Aksaray'da, çiftçi Abdurrahman D. (46), eski eşinin boşanma davası avukatı İbrahim Ergin'i (50) ofisinde göğsünden tabancayla öldürmesinin ardından baroya kayıtla avukatlar tepki gösterdi.  Aksaray...

AKSARAY BAROSU'NDAN TEPKİ 

Aksaray'da, çiftçi Abdurrahman D. (46), eski eşinin boşanma davası avukatı İbrahim Ergin'i (50) ofisinde göğsünden tabancayla öldürmesinin ardından baroya kayıtla avukatlar tepki gösterdi. 

Aksaray Adliye Binası önünde cübbelerini giyip bir araya gelen avukatlar, meslektaşlarına yapılan saldırıyı kınadı. Avukatlar adına konuşan Aksaray Baro Başkanı Erhan Toprak, “Meslektaşı İbrahim Ergin’i kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisinde olduklarını belirtti. Avukatların hayatlarının her zaman tehlike içinde olduğunu ifade eden Toprak, şöyle konuştu:

'AVUKATLAR ADALET SAVUNUCULARIDIR'

''Meslektaşımız, davacı vekili olarak mesleğini icra etmekte olduğu bir boşanma davası nedeniyle davalı şahıs tarafından bürosunda katledilmiştir. Bir avukatın öldürülmesi için başka hiçbir şeye gerek yok. Sadece bir dava dilekçesinin yazılmış olması yeterli. Bilinmesini isteriz ki, avukat kimsenin borcunun ve bu borcun ödenmemesinin sebebi değildir. Bilinmesini isteriz ki, avukat paylaşılamayan miras mallarının taraflar arasında yarattığı mal hırsının sebebi değildir. Avukat boşanan ya da boşanmak isteyen tarafların kavgalarının sebebi de değildir. Avukat, gaspçının, katilin, hırsızın, tecavüzcünün iştirakçisi değildir. Avukat, tüm bu örnek olarak saymış olduğum olaylarda kanunların taraflara savunma hakkı tanınma sebebiyle kanunların verdiği yetki ve görevler doğrultusunda görevini icra eden adalet savunucularıdır.''  

Yetkililere seslenen Toprak, ''Lütfen bu olayı artık kınamayla, taziye mesajları ile geçiştirmeyelim. Tüm yetkili kurumlarımız, barolarımız ve barolar birliğimizle birlikte bu hastalıklı zihniyetin ortadan kaldırılması için bir araya gelerek ortak akılla bir yol haritası oluşturalım.'' dedi.  

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