(Görüntülü) Eski eşinin boşanma davası avukatını öldürüp, intihar etti (2)

'HEMŞEHRİSİYİM' DİYEREK ODASINA GİRMİŞ Aksaray'da, Abdurrahman D.'nin, eski eşinin boşanma davası avukatı İbrahim Ergin'i ofisinde tabancayla vurarak, öldürüp, aynı silahla başına ateş ederek, yaşamına son vermesiyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı çıktı. Yeşiltepe beldesinde oturan Abdurrahman D.'ye, eski eşinin 2 yıl önce boşanma davası açtığı ve 6 ay önce sonuçlanmasıyla ayrıldıkları öğrenildi. Abdurrahman D.'nin, avukatlık ofisinde görevlilere, İbrahim Ergin'in memleketi Eskil ilçesinden geldiği ve hemşehrisi olduğu yalanını söyleyip, görüşmek için içeri girdiği belirtildi. Ergin'e tabancayla 5 el ateş eden Abdurrahman D.'nin, odadan çıkıp, ofisin salon bölümünde aynı silahı başına dayayarak, ateşlediği öğrenildi. İbrahim Ergin'in, 23 yıllık avukat olduğu ve 3 çocuğunun bulunduğu belirtildi. BARODAN TEPKİ Aksaray Baro Başkanı Erhan Toprak, açıklama yaparak, saldırıya tepki gösterdi. Boşanma davası nedeniyle saldırının gerçekleştirildiğini kaydeden Toprak, ''Boşanma davasının karşı tarafı olan şahıs tarafından farklı bir isim bildirilmek suretiyle ofisine gelerek silahla öldürme olayı gerçekleşmiş. Şahıs, olayın sabahında, bağırıp, çağırıp evinden çıkmış. 'Hepsini öldüreceğiz' şeklinde bağırmış. Daha sonda bu acı olay gerçekleşti. Avukatlarımızın büyük bir tehlike altında olduğu ortaya çıktı. Aksaray Barosu olarak çok üzgünüz. Olayın takipçisi olacağız ve sonuna kadar takip edeceğiz'' dedi.