Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Trump'ın Fed adayı Moore süreçten çekildi
Trump'ın Fed adayı Moore süreçten...
Yapı Kredi'den Türkiye ekonomisine 322.4 milyar TL kaynak
Yapı Kredi'den Türkiye ekonomisine 322.4...
Fed faizi değiştirmedi, enflasyondaki düşüşe dikkat çekti
Fed faizi değiştirmedi, enflasyondaki düşüşe...
Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması
Bahçeli'den Cumhur ittifakı açıklaması

(Görüntülü) Eski eşini bacaklarından vurup, intihar girişiminde bulundu

Nuri PİR/ADANA, () - ADANA'da, Arif Koncuk (60), bakkala giderken, takip ettiği eski eşi Ummuhan Işık'ı (55) tabancayla bacaklarından vurarak, yaraladı. Aynı silahı başına dayayıp, ateşleyen Koncuk ise ağır yaralandı. Olay, Yüreğir...

Nuri PİR/ADANA, () - ADANA'da, Arif Koncuk (60), bakkala giderken, takip ettiği eski eşi Ummuhan Işık'ı (55) tabancayla bacaklarından vurarak, yaraladı. Aynı silahı başına dayayıp, ateşleyen Koncuk ise ağır yaralandı. Olay, Yüreğir ilçesindeki PTT Evleri Mahallesi'nde bulunan 3656 Sokak'ta meydana geldi. Bakkala ekmek almaya giden Ummuhan Işık, iddiaya göre, kendisine şiddet uyguladığı ve kötü alışkanlıkları olduğu gerekçesiyle 1 yıl önce boşandığı Arif Koncuk tarafından takip edildi. Koncuk, bir süre sonra Işık'ın yolunu kesti. Eski eşine hakaret eden Koncuk, daha sonra tabancayla bacaklarına ateş edip, kabzayla yüzüne vurdu. Yaralanan Ummuhan Işık, yere yığılırken, Arif Koncuk da aynı silahı kendi başına dayayarak, ateşledi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı olduğunu belirlediği Arif Koncuk ile Ummuhan Işık'ı ambulanslarla Adana Şehir Hastanesi'ne götürdü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328