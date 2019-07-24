(Görüntülü) Eski belediye başkanını bacağından vurdular

KOCAELİ'de, Derince ilçesinin eski belediye başkanı Ali Haydar Bulut, 2 kişi tarafından sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan Bulut, hastanede tedaviye alınırken, olay yerinden kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Derince Belediyesi’nin önceki dönem belediye başkanı Ali Haydar Bulut, öğle saatlerinde Deniz Mahallesi Postane Sokak'ta yolda yürürken yanına 2 kişi yaklaştı. Şüphelilerden biri tabancayla Bulut'un bacağına 2 el ateş etti. Bulut, mermilerin sağ bacağına isabet etmesiyle yaralandı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şüpheliler, olay yerinden kaçarken, gelen salğık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Ali Haydar Bulut, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olay yerinde yaptığı incelemenin ardından iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.