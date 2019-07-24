Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan göçmen açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan göçmen...
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı
Balkondan düşen Maram bebek ağır...
'11. Kalkınma Planı' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
TBMM Genel Kurulu Kabul Etti

(Görüntülü) Eski belediye başkanını bacağından vurdular

KOCAELİ'de, Derince ilçesinin eski belediye başkanı Ali Haydar Bulut, 2 kişi tarafından sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan Bulut, hastanede tedaviye alınırken, olay yerinden kaçan 2 şüphelinin yakalanması için...

KOCAELİ'de, Derince ilçesinin eski belediye başkanı Ali Haydar Bulut, 2 kişi tarafından sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan Bulut, hastanede tedaviye alınırken, olay yerinden kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Derince Belediyesi’nin önceki dönem belediye başkanı Ali Haydar Bulut, öğle saatlerinde Deniz Mahallesi Postane Sokak'ta yolda yürürken yanına 2 kişi yaklaştı. Şüphelilerden biri tabancayla Bulut'un bacağına 2 el ateş etti. Bulut, mermilerin sağ bacağına isabet etmesiyle yaralandı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şüpheliler, olay yerinden kaçarken, gelen salğık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Ali Haydar Bulut, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olay yerinde yaptığı incelemenin ardından iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.