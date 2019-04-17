(Görüntülü) Eşinin öldüreceği korkusuyla 4 çocuğunu bırakıp, kaçtı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, cezaevinde olan eşinin ölümle tehdit ettiği öne sürülen T.K. (26), 4 çocuğunu evde bırakarak kaçtı. T. K.'nin komşusuna cep telefonundan, 'Kocam beni öldürecek, bu yüzden evden kaçıyorum, polisleri arayın çocuklarıma sahip çıksınlar' mesajı attığı, bunun üzerine de durumun polise bildirildiği öğrenildi. Gölcük Şirinköy Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde oturan 4 çocuk annesi T.K.'yi cezaevinde bulunan eşi M.K., iddialara göre dün gece telefonla arayarak 'Seni cezaevinden çıkınca öldüreceğim' diyerek tehdit etti. Korkuya kapılan T.K., komşusuna cep telefonuyla mesaj yazarak 'Kocam beni öldürecek, bu yüzden evden kaçıyorum, polisleri arayın çocuklarıma sahip çıksınlar' diye mesaj atınca komşuları da hemen polise haber verdi. Olay yerine Gölcük Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Büro ekipleri sevk edildi. Evden komşuları nezaretinde alınan Yusuf K. (6), Yunus K. (4), R. K. (3) ve M.K. (4 aylık bebek) Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Çocuklar daha sonra Kocaeli'de bulunan bir çocuk yurduna teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.