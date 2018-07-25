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(Görüntülü) Eşinin kurtarılmasını gözyaşları içinde izledi

Muammer ŞEN/KARAMAN, ()- KARAMAN'da geçirdikleri kazadan yara almadan kurtulan Buriye Dölek (24), sürücü koltuğunda sıkışan eşi Mustafa Dölek'in (26) kurtarılmasını gözyaşlarıyla izledi. Sıkıştığı yerden kurtarılan Dölek, hastaneye...

Muammer ŞEN/KARAMAN, ()- KARAMAN'da geçirdikleri kazadan yara almadan kurtulan Buriye Dölek (24), sürücü koltuğunda sıkışan eşi Mustafa Dölek'in (26) kurtarılmasını gözyaşlarıyla izledi. Sıkıştığı yerden kurtarılan Dölek, hastaneye kaldırıldı. 

Kaza, bugün saat 20.00 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi Prof. Dr. Halil Cin Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Dölek, yönetimindeki 70 FN 780 plakalı hafif ticari araçla seyir halinde iken önüne aniden köpek çıktı. Çarpmamak için manevra yapması üzerine kontrolden çıkan araç, kaldırımdaki ağaca çarpıp durabildi. Çarpmanın şiddetiyle araç içinde sıkışan sürücü Dölek yaralandı. Yanındaki eşi Buriye Dölek de kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yerine itfaiye ve sağlık görevlisi çağrıldı. İtfaiye ekipleri Dölek'in kurtarılması için çalıştığı sırada Buriye Dölek, eşinin kurtarılmasını gözyaşları içinde izleyip, sürekli sağlık durumunu sordu. Sıkıştığı yerden kurtulan Mustafa Dölek, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buriye Dölek de eşinin yanında hastaneye gitti. 

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