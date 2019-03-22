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(Görüntülü) Eşini öldürüp, telefondaki oğluna 'Annenizi vurdum' dedikten sonra intihara kalkıştı

Mehmet IŞIK/KONYA, () - KONYA'da, Hasan Hüseyin B. (62), eşi Müslime B.'yi (49) av tüfeğiyle göğsünden vurarak, öldürdükten sonra oğlu Ali B.'yi telefonla arayıp, ''Annenizi vurdum şimdi de kendimi öldürüyorum. Hakkınızı helal...

Mehmet IŞIK/KONYA, () - KONYA'da, Hasan Hüseyin B. (62), eşi Müslime B.'yi (49) av tüfeğiyle göğsünden vurarak, öldürdükten sonra oğlu Ali B.'yi telefonla arayıp, ''Annenizi vurdum şimdi de kendimi öldürüyorum. Hakkınızı helal edin" dedi. Telefon konuşmasının ardından çenesine dayadığı tüfeği ateşleyen Hasan Hüseyin B., eve gelen oğlu tarafından ağır yaralı bulunup, hastaneye kaldırıldı. Evde arama yapan polis ekipleri, Hasan Hüseyin B.'nin bıraktığı 'Pazartesi maaş günüm, parayı çek oğlum' yazılı notu buldu. Olay, saat 06.30 sıralarında, merkez Karatay ilçesine bağlı Saraçoğlu Mahallesi Hanefi Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. Emekli Hasan Hüseyin B., henüz bilinmeyen nedenle eşi Müslime B.'yi av tüfeğiyle göğsünden vurarak, öldürdü. Oğlu Ali B.'yi telefonla arayan Hasan Hüseyin B., ''Annenizi vurdum şimdi de kendimi öldürüyorum. Hakkınızı helal edin'' dedi. Telefon konuşmasının ardından Hasan Hüseyin B., çenesine dayadığı av tüfeğini ateşledi. Babasıyla görüştükten sonra telaşla eve gelen Ali B., Hasan Hüseyin B. ve Müslime B.'yi kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken, buldu. Ali B.'nin ihbarıyla eve sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Müslime B.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralı olduğu anlaşılan Hasan Hüseyin B. ise ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Müslime B.'nin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Konya Numune Hastanesi'nin morguna götürüldü. POLİSE 'TÜFEK YERE DÜŞÜP, ATEŞ ALDI' DEDİ Ağır yaralı Hasan Hüseyin B., hastaneye götürülürken, polise verdiği ilk ifadesinde, duvarda asılı av tüfeğinin yere düşünce ateş aldığını, tüfekten çıkan saçmaların da kendilerine isabet ettiğini ileri sürdü. 'PARAYI ÇEK OĞLUM' YAZILI NOT BIRAKMIŞ Öte yandan evde arama yapan polis ekipleri, Hasan Hüseyin B.'nin bıraktığı 'Çocuklarım, kardeşlerim ve akrabalarım, hakkınızı helal edin. Böyle olmasını istemezdim. Oğlum; pazartesi maaş günüm, parayı çek oğlum' yazılı notu buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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