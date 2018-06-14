(Görüntülü) Eşini öldürüp, telefonda ağabeyiyle konuşurken intihar etti

IĞDIR'ın Karakoyunlu ilçesinde Taner Parlar (35), dini nikahlı eşi Azerbaycan uyruklu Heyran Hüseyinova'yı tabancayla öldürdü. Parlar, cinayetin ardından telefonla aradığı ağabeyiyle konuşurken tabancayla kalbine ateş ederek intihar etti. ​Olay, bugün saat 04.00 sıralarında ilçeye 6 kilometre uzaklıktaki Şıracı köyünde meydana geldi. Tarımla uğraşan Taner Parlar ile 2 çocuğunun annesi dini nikahlı eşi Heyran Hüseyinova arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Taner Parlar, tabanca ile Hüseyinova'yı başından vurarak öldürdü. Taner Parlar, daha sonra, cep telefonuyla köy muhtarı olan ağabeyi Şahin Parlar'ı arayıp, eşini öldürdüğünü söyledi. AGABEYİYLE TELEFONDA KONUŞURKEN İNTİHAR ETTİ Konuşma sırasında silahı bu kez kalbine dayayan Taner Parlar, tetiği çekti. Silah sesinden sonra kardeşinden cevap alamayan Şahin Parlar, eve koştu. İçeri giren Şahin Parlar, Heyran Hüseyinova ile kardeşi Şahin'i kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, çiftin öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Taner Parlar ve eşi Heyran'ın cenazeleri, önce Iğdır Devlet Hastanesi morguna, buradan da otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yakınları, Taner Parlar'ın ekonomik durumunun iyi olduğunu ve çiftin çok iyi anlaştığını belirterek yaşananlara anlam veremediklerini söyledi. Öte yandan Taner Parlar'ın, cinayetten saatler önce sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabındaki profil fotoğrafını kararttığı görüldü.