TUTUKLANDI Gaziantep'in Nizip ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Gülşen Y. ile kayınpederi Bekir Köse ve kayınvalidesi Gülsüm Köse'yi öldüren Eyyüp Y., İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki ifadesinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. İşlemleri tamamlanan Eyyüp Y., güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi. Çelik yelek giydirilerek adliyeye getirilen Eyyüp Y., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. FOTOĞRAFLI -Güvenlik - Türkiye-Gaziantep / Nizip - Metin İLİKSOY VIDEO YOK
(Görüntülü) Eşini, kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdü (4)
TUTUKLANDI Gaziantep'in Nizip ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Gülşen Y. ile kayınpederi Bekir Köse ve kayınvalidesi Gülsüm Köse'yi öldüren Eyyüp Y., İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki ifadesinin ardından hastanede sağlık...
20 Haziran 2018 Çarşamba 19:50
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