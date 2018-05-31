(Görüntülü) Eşini katleden koca, ağaç kovuğunda saklanırken yakalandı

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde, 3'üncü çocuğuna 8 aylık hamile olan eşi Sezen Alkan'ı (23) bıçaklayarak öldüren Barış Alkan (30), ormanda, saklandığı ağaç kovuğunda yakalandı. Sezen Alkan'ın amcası Selahattin Ateş, Barış Alkan'ın yeğenini, burnunu, kulağını, dudağının ve boğazını keserek vahşice öldürdüğünü belirterek, "Hayvan bunu yapmaz" diye tepki gösterdi. Anne karnından sezaryenle alınan 33 haftalık kız bebek ise hastanede kuvözde tedaviye alındı.



Olay, dün öğle saatlerinde Sarıkamış ilçesi Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Zaman zaman inşaatlarda çalışan Barış Alkan ile bir süredir aralarında geçimsizlik olduğu öne sürülen eşi Sezen Alkan arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Barış Alkan, 4 ve 2 yaşlarında, iki çocuğunun yanında 8 aylık hamile eşi Sezen Alkan'ı bıçaklayarak evden kaçtı. Bağrışmalar üzerine eve gelen komşuları, Sezen Alkan'ı kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Alkan'ın yaşamını yitirdiği saptandı. Sezen Alkan'ın cesedi, ambulansla Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



ANNE ÖLDÜ, BEBEK KURTARILDI



Alkan'ın karnındaki bebeği kurtarabilmek için doktorlar, yoğun çaba harcadı. 33 haftalık kız bebek, sezaryenle alındı. Bebek, daha sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'nde sevk edildi, konulduğu kuvözde tedaviye alındı. Annesinin cenazesi ise otopsi için Erzurum'daki Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



ORMANDA, AĞAÇ KOVUĞUNDA YAKALANDI



Güvenlik güçleri, olayın ardından kaçan Barış Alkan'ın yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Alkan'ı bugün ilçeye 8 kilometre uzaklıktaki Kızılçubuk mevkiinde, ormanlık alanda bir ağaç kovuğunda, saklanırken yakalandı. Alkan, ifadesi alınmak üzere Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



'BUNU HAYVAN BİLE YAPMAZ'



Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Sezen Alkan'ın cenazesi ise yakınlarına teslim edildi. Yeğeninin cenazesini alan amca Selahattin Ateş, "Yeğenim sancılanmış, ambulans istemişler. Ambulans biraz geç kalmış. Kocası da o sırada işten dönmüş. Tartışma çıkmış. Bıçağı eline alıyor. Boğazını, burnunu, dudağını, kulağını kesmiş. Hayvan bunu yapmaz. Vahşet bu yaptığı. Geçimsizlik vardı ve aşırı kıskançtı. Adam, bir deli raporu almış, devlette bunu serbest bırakıyor. İçeriye almıyorlar. Uzaklaştırma veriyor, gönderiyor, yine aynı. Yıllardır şiddet görüyor. En son yalvardılar, yine barıştılar" dedi.



