Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASALAR – Küresel piyasalarda düşen dolar 4.3133 lira düzeyini gördü
Dolar 4.3133 lira düzeyini gördü
TSK: Zeytin Dalı Harekatı'nda 4 bin 448 terörist etkisiz hale getirildi
TSK: 4 bin 448 terörist...
Şırnak'ta PKK tuzağı: 1 şehit, 1 yaralı
Şırnak'ta PKK tuzağı: 1 şehit,...
TSK'ya dev FETÖ operasyonu… 300 askere yakalama kararı
300 asker hakkında FETÖ'den gözaltı...

(Görüntülü) Eşi ulaşamadı, balkondan girilen evde baygın bulundu

    Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU'da, il dışında olan Hasan Yankın eşi İlknur Yankın'a ulaşamayınca polisi aradı. Eve balkon penceresinden giren polis ve itfaiye eri, İlknur Yankın'ı baygın halde buldu. Doğalgaz kaçağından etkilenen...

 

 

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU'da, il dışında olan Hasan Yankın eşi İlknur Yankın'a ulaşamayınca polisi aradı. Eve balkon penceresinden giren polis ve itfaiye eri, İlknur Yankın'ı baygın halde buldu. Doğalgaz kaçağından etkilenen İlknur Yankın tedavi altına alındı.

Olay, saat 13.30 sıralarında, Sümer Mahallesi Karaca Sokak'ta meydana geldi. Şehir dışında olan ve eşi İlknur Yankın'a ulaşamayan Hasan Yankın, eşinin hayatından endişe ederek polisi aradı. Eve giden polis, kapıyı açan olmayınca itfaiye ve 112 Acil ekiplerini çağırdı. İtfaiye merdiveni ile evin balkonuna çıkarak, pencereyi açıp içeri giren polis memuru ile itfaiye eri, İlknur Yankın'ın baygın halde buldu. Doğalgaz kaçağından etkilendiği tespit edilen İlknur Yankın, 112 Acil ekibi tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. İlknur Yankın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314