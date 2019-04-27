Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL - Esenyurt’ta Ertuğrulgazi ve Orhangazi caddelerinde meydana gelen çatlaklar nedeniyle evlerinden tahliye edilen ve okulda bekletilen vatandaşlar, geceyi geçirmek üzere taksilerle otellere gönderildi.
(Görüntülü) Esenyurt’ta okulda bekletilen vatandaşlar otellere gönderildi
Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL - Esenyurt’ta Ertuğrulgazi ve Orhangazi caddelerinde meydana gelen çatlaklar nedeniyle evlerinden tahliye edilen ve okulda bekletilen vatandaşlar, geceyi geçirmek üzere taksilerle otellere gönderildi.
27 Nisan 2019 Cumartesi 02:58
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