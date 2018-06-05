Ersan SAN/İSTANBUL, () ESENYURT'ta bir inşaatın bahçesinde bulunan sanayi tüpü nedeniyle polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Esenyurt Yaşar Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta çalışanlar bahçede sanayi tüpü görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Yaşar Kemal Caddesi ve bağlı sokakların tamamı yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Olay yerine bomba imha uzmanı gelmesi bekleniyor.
(Görüntülü)Esenyurt'ta hareketlilik (EK BİLGİ VE GÖRÜNTÜLERLE)
Ersan SAN/İSTANBUL, () ESENYURT'ta bir inşaatın bahçesinde bulunan sanayi tüpü nedeniyle polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Esenyurt Yaşar Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta çalışanlar bahçede sanayi tüpü...
05 Haziran 2018 Salı 11:15
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