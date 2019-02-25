Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İSTANBUL Esenler'de bir banka şubesindeki soygunu güvenlik görevlisi önledi. Olay Esenler Oruç Reis Mahallesi Barbaros Sokak'ta bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. Saat 09.45 sıralarında 59 yaşındaki Mehmet K. bankaya geldi. Silahını çıkaran Mehmet K. 'yi bankanın güvenlik görevlisi fark ederek müdahalede bulundu. Silahlı kişi, özel güvenlik görevlisi tarafından kelepçelenerek etkisiz hale getirildi. Olay banka görevlileri tarafından polis ekiplerine bildirildi. Banka şubesine gelen Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olay Yeri ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de banka şubesinde inceleme yaptı. Banka güvenlik görevlisi, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
(Görüntülü) Esenler'de bankada soygun girişimi
Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İSTANBUL Esenler'de bir banka şubesindeki soygunu güvenlik görevlisi önledi. Olay Esenler Oruç Reis Mahallesi Barbaros Sokak'ta bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. Saat 09.45 sıralarında 59...
25 Şubat 2019 Pazartesi 12:17
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