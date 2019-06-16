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(Görüntülü) ESENLER'DE 5 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

-YANGINDA 70 ADET GÜVERCİN TELEF OLDU   Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/   Esenler'de gece saatlerinde 5 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı...

-YANGINDA 70 ADET GÜVERCİN TELEF OLDU


 

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/


 

Esenler'de gece saatlerinde 5 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sonrası çatıda beslenen 70 adet güvercinin telef olduğu öğrenildi.


 

Yangın Esenler, Havaalanı Mahallesinde gece saat 01:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uludağ Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatı katından alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri önce komşularını uyandırdı ardından da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Binada oturan vatandaşlar büyük bir panikle kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada itfaiye ekipleri bina içerisinde kalan diğer vatandaşları da tahliye etti. İtfaiye ekipleri yaptıkları müdahale sonrası yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.


 

ALEV ALEV YANDI


 

Çatı katından yükselen alevler vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntüler de çatının alev alev yandığı görülüyor. Yangının çıktığı binada oturan bir vatandaş ise çatıda beslenen 70 adet güvercinin alevlerin arasında kalarak telef olduğunu söyledi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

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