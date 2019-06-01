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(Görüntülü) Eşekten düşüp, 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde bindiği eşekle çalılık alandaki patika yolda ilerleyen Halil Deste (50), dengesini kaybederek yaklaşık 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Mahsur kalan yaralı Deste, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri...

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde bindiği eşekle çalılık alandaki patika yolda ilerleyen Halil Deste (50), dengesini kaybederek yaklaşık 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Mahsur kalan yaralı Deste, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 

Olay, saat 18.30 sıralarında Honaz ilçesi Gürlek Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Çiftçilik yapan Halil Deste, üzerine bindiği eşekle patika yolda ilerlerken dengesini kaybetti. Eşekten düşen Deste, yaklaşık 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Çeşitli yerlerinden yaralanan, kolunda ve bacağında kırık bulunan Deste, düştüğü alanda mahsur kaldı. Kardeşinin düştüğünü gören Hüseyin Deste'nin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Engebeli ve sarp arazide güçlükle Deste'ye ulaşan itfaiye ekipleri, yaralıyı sedyeye alarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Deste, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Deste'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. 

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