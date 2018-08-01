(Görüntülü) Erzurum'da sağanak sele dönüştü
ERZURUM'un Oltu ilçesinde, aniden bastıran ve yaklaşık 10 dakika süren sağanak ve dolu sele dönüştü. Sel nedeniyle Oltu -Göle karayolu trafiğe kapanırken, onlarca araç yolda mahsur kaldı. Oltu'da bugün 15.30 sıralarında başlayan ve...
01 Ağustos 2018 Çarşamba 19:39
ERZURUM'un Oltu ilçesinde, aniden bastıran ve yaklaşık 10 dakika süren sağanak ve dolu sele dönüştü. Sel nedeniyle Oltu -Göle karayolu trafiğe kapanırken, onlarca araç yolda mahsur kaldı. Oltu'da bugün 15.30 sıralarında başlayan ve 10 dakika içerisinde sele dönüşen sağanak yağış sonrası tarım alanları zarar gördü. Oltu-Göle karayolunda ise sel suları yolu kapattı. Onlarca araç yolda mahsur kalırken, Karayolları ekipleri kapanan yolların açılması için çalışma başlattı. Oltu bölge trafik ekipleri yol güvenliğini aldı. Kapanan Oltu -Göle yolu bir saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.
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