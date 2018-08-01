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(Görüntülü) Erzurum'da sağanak sele dönüştü

ERZURUM'un Oltu ilçesinde, aniden bastıran ve yaklaşık 10 dakika süren sağanak ve dolu sele dönüştü. Sel nedeniyle Oltu -Göle karayolu trafiğe kapanırken, onlarca araç yolda mahsur kaldı. Oltu'da bugün 15.30 sıralarında başlayan ve...

ERZURUM'un Oltu ilçesinde, aniden bastıran ve yaklaşık 10 dakika süren sağanak ve dolu sele dönüştü. Sel nedeniyle Oltu -Göle karayolu trafiğe kapanırken, onlarca araç yolda mahsur kaldı. Oltu'da bugün 15.30 sıralarında başlayan ve 10 dakika içerisinde sele dönüşen sağanak yağış sonrası tarım alanları zarar gördü. Oltu-Göle karayolunda ise sel suları yolu kapattı. Onlarca araç yolda mahsur kalırken, Karayolları ekipleri kapanan yolların açılması için çalışma başlattı. Oltu bölge trafik ekipleri yol güvenliğini aldı. Kapanan Oltu -Göle yolu bir saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

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