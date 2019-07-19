İSTANBUL'dan Erzurum'a fuhuş için geldiği belirlenen 4 kadın, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı, aracılık ettiği iddiasıyla gözaltına alınan bir erkek zanlı tutuklandı. Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, internettetki eskort siteleri takibi sonucu 4 kadının İstanbul'dan Erzurum'a fuhuş için geleceğini belirledi. Kadınların sosyal medya hasaplarını inceleyen polisler, uçakla kente gelen kadınları takibe aldı. Polis, şafak vakti günü birlik olarak kiralanan evlere operasyon yaptı. Baskında 4 kadın ile fuhuşa aracılık ettiği öne sürülen S.Z., yakalandı. 4 kadına 8 bin 400 TL idari para cezası kesilirken, fuhuşa aracılık ve yer temin ettiği gerekçesiyle S.Z. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
(Görüntülü) Erzurum'da şafak vakti fuhuş operasyonu
İSTANBUL'dan Erzurum'a fuhuş için geldiği belirlenen 4 kadın, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı, aracılık ettiği iddiasıyla gözaltına alınan bir erkek zanlı tutuklandı. Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği...
19 Temmuz 2019 Cuma 10:51
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