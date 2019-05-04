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(Görüntülü) Erzurum'da ahır inşaatında çökme: 1 ölü, 3 yaralı (1)

ERZURUM'un Tortum ilçesine bağlı Kazandere köyünde ahır yapımı sırasında meydana gelen çökme sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Tortum ilçesine bağlı Kazandere köyündeki bir ahır inşaatı sırasında çökme meydana geldi....

ERZURUM'un Tortum ilçesine bağlı Kazandere köyünde ahır yapımı sırasında meydana gelen çökme sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Tortum ilçesine bağlı Kazandere köyündeki bir ahır inşaatı sırasında çökme meydana geldi. İnşaatta çalışan 4 kişi göçük altında kaldı. Köylüler tarafından çıkarılan 4 işçi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1'i, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı

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