(Görüntülü) Ereğli'de aynı yerde iki kaza: 1 ölü, 4 yaralı
KONYA'nın Ereğli ilçesinde aynı yerde meydana gelen iki kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kaza, Ereğli- Konya karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre Hıdır Özçift (53) yönetimindeki 27 EC 604 plakalı otomobil,...
16 Temmuz 2018 Pazartesi 12:14
KONYA'nın Ereğli ilçesinde aynı yerde meydana gelen iki kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kaza, Ereğli- Konya karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre Hıdır Özçift (53) yönetimindeki 27 EC 604 plakalı otomobil, kontrolden sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile araçta bulunan Emine Derya (53), Muazzez Ceren (21) ve Zeynep Bahar Özçift (13) yaralandı. Kazayı görüp yaralılara yardıma giden Servet Savur'a (45) ise Halis Ulus (34) yönetimindeki 42 HU 979 plakalı kamyonet çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası yaralılardan Zeynep Bahar Özçift'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Diğer 4 yaralı ise ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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