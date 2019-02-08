(Görüntülü) ENKAZ ALTINDAN BİR KİŞİNİN CESEDİ ÇIKARILDI
08 Şubat 2019 Cuma 12:02
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1Sigara ömürden 10 yıl çalıyor
- 2'Sigarayı bırakmak için tekrar tekrar...
- 3Aç kalmak kilo aldırıyor
- 4Kansere karşı en ucuz yöntem 'önlem...
- 5Kanser okulu başlıyor
- 6Cilt sağlığı için uzmanından tavsiyeler
- 7(Görüntülü) Organları 4 kişiye umut...
- 8Organları 4 kişiye umut oldu
- 9(Görüntülü) Annelere 'bebek maması'...
- 10(Görüntülü) Kulaktaki çınlamanın...
- 120 bin sözleşmeli öğretmenin ataması...
- 220 bin sözleşmeli öğretmenin ataması...
- 3Yüksek lisans programı olarak bir ilki...
- 4Yüksek lisans programı olarak bir ilki...
- 5Türkiye'deki Yemenli öğrenci sayısı...
- 6(Görüntülü) Milli Eğitim Bakanı Selçuk,...
- 7Geleceğin hukukçuları 'tahkim'...
- 8Meslek yemini ederek diplomalarını aldılar
- 9Meslek yemini ederek diplomalarını aldılar
- 10Liseliler, sanal mahkemede yarışacak
- 1Tüm Türkiye Emlakjet Kullanarak Dairesini...
- 2"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 3Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 4Kredili konut satışları Kasım'da...
- 5Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 6Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 7Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 8İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 9Sahibinden Satılık Arsa
- 10Konut Satışları Artarak Devam ediyor
İlgili Haberler
SON DAKİKA
- 1(Görüntülü) Olaylı derbi iddianamesi...
- 2(Görüntülü) (ÖZEL) Mecnun Otyakmaz,...
- 3(Görüntülü) Atatürk Havalimanı'nda...
- 4(Görüntülü) Hırsızlara, 'Para...
- 5(Görüntülü) Minik Fatmanur, ameliyatlar...
- 6(Görüntülü) Tarihi kemer köprüde yıkılma...
- 720 bin sözleşmeli öğretmenin ataması...
- 8(Görüntülü) Selçuk Yaşar Ödülü...
- 9(Görüntülü) Malatya'da iki otobüs...
- 10Başkan yardımcısının oğlu intihar...
- 11(Görüntülü) Ceyhan Ziraat Odası Başkanı,...
- 12(Görüntülü) "Kabataş Meydan Düzenlemesi...
- 13Ağaçta mahsur kalan kedi, sandalye uzatılarak...
- 14(Görüntülü) Hırsız 60 km'lik...
- 15Havva'nın abisi: Yoğun bakımdalar...
- 16(Görüntülü) Şenol Güneş ve Quaresma...
- 17İş bulma bahanesiyle kandırdıkları...
- 18Silifke'de örtü altı erik ağaçları...
- 19(Görüntülü) Tarihi Uzunköprü'de...
- 20(Görüntülü) Tarihi Uzunköprü'de...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:18
|08:00
|13:29
|16:17
|18:38
|20:08