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(Görüntülü) Engelliler plajında yangın panik yarattı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine bağlı Bitez mahallesindeki Engelliler Plajı Sosyal Tesisleri'nde çıkan yangında büyük panik yaşandı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangında şezlong ve şemsiyeler ile tesisin bir bölümü yandı, çok az sayıdaki...

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine bağlı Bitez mahallesindeki Engelliler Plajı Sosyal Tesisleri'nde çıkan yangında büyük panik yaşandı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangında şezlong ve şemsiyeler ile tesisin bir bölümü yandı, çok az sayıdaki engelli vatandaş, tatilciler tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Bitez mahallesinde Bodum Belediyesi ve Bodrum Sağlık Vakfı tarafından üç yıl önce hizmete açılan Engelliler Plajı Sosyal Tesisleri'nde yer alan 'Özgür Plaj' da bugün akşam saat 19.00 sıralarında çıkan yangın panik ve korkuya neden oldu. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın rüzgarın etkisi ile hızla büyüyerek şezlong ve hasır şemsiyeleri, ardından tesisin ahşap binalarını tutuşturdu. Tesisde bulunan 4 engelli vatandaş, tatilcilerin yardımı ile hemen olay yerinden uzaklaştırılırken, tesisin çalışanları ve vatandaşlar yangına yangın tüpleri ve hortumlarla müdahale etti. Ardından Bodrum Belediyesi'ne ait iki itfaiye aracı ile 6 itfaiye eri yangına müdahale ederek alevlerin bitişikteki diğer tesislere sıçramasını ve tesisteki yangının büyümesini önledi.

Yangın anında yoğun mücadele verdiklerini belirten ve Ankara'dan tatile gelen evli ve iki çocuk babası ilkokul öğretmeni 38 yaşındaki Samet Kılıç, "Tesisteki ahşap binalardan birinde aniden alevler yükseldi. Yangın, rüzgarın etkisi ile büyüyünce panik yaşandı, herkes elinden geldiğince müdahale etti. Ardından yangın söndürüldü. Akşam saatlerinde olması nedeniyle tesis boşalmış engelli vatandaşlarda evlerine gitmişti, birkaç kişi vardı" dedi.
 

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