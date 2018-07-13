Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
Karpuz üreticisi sıkıntılı... 20 kuruşa alıcı bulamıyor
Ödemişli karpuz üreticisi sıkıntılı
Adnan Oktar'a operasyon, Oktar ve çok sayıda gözaltı
Adnan Oktar gözaltına alındı
Dünya Kupası'nda ilk finalist Fransa
Dünya Kupası'nda ilk finalist Fransa

(Görüntülü) Engelli kardeşine tecavüz edeni öldüren Yusuf için mahalleli sokağa döküldü

BURSA'da, geçtiğimiz günlerde engelli kız kardeşine tecavüz ettiği iddiasıyla arkadaşını öldürmek suçundan tutuklanan Yusuf Parlak'ın salıverilmesi için mahalleli sokağa döküldü. Anne Aynur Parlak yaptığı açıklamada, "Oğlum dayanamadı...

BURSA'da, geçtiğimiz günlerde engelli kız kardeşine tecavüz ettiği iddiasıyla arkadaşını öldürmek suçundan tutuklanan Yusuf Parlak'ın salıverilmesi için mahalleli sokağa döküldü. Anne Aynur Parlak yaptığı açıklamada, "Oğlum dayanamadı namusunu temizledi, cinayet işlemedi. Ben Yusuf'umu istiyorum" dedi. Bursa'nın Merkez Osmangazi İlçesi Alemdar Mahallesi'nde, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Mehmet Karadoğan, otomobilde vurularak öldürülmüş halde bulundu. Polisin yaptığı araştırmada Yusuf Parlak'ın, aynı zamanda arkadaşı olan Mehmet Karadoğan'ı engelli kardeşine tecavüz ettiği iddiasıyla öldürdüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan Yusuf Parlak, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Parlak'ın tutuklanmasının ardından oturduğu Alemdar Mahallesi'nde toplanan yaklaşık 300 kişilik grup, sloganlar eşliğinde yürüdü. Parlak'ın ailesi ve akrabalarının da katıldığı yürüyüşte konuşan anne Aynur Parlak, "Yusuf cinayet işlemedi, sadece namusunu temizledi. Benim işitme engelli kızım var o adam benim kızımı kandırdı ve 3 yıl boyunca şantaj yoluyla benim kızımdan para aldı. Oğlum Yusuf bunu duyunca dayanamadı namusunu temizledi, cinayet işlemedi. Ben Yusuf'umu geri istiyorum. Adalet yerini bulsun, Yusuf benim elim ayağım, kolum her şeyim. Benim diğer 4 çocuğumda engelli" dedi. Polis ekiplerinin de güvenlik tedbirleri aldığı yürüyüş, açıklamanın ardından olaysız sona erdi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325