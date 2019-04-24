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(Görüntülü) Engelli kadın, eşinin mezarına giderken asansörün düşmesi sonucu öldü

ADANA'da, eşinin mezarını ziyarete gitmek isteyen bedensel engelli Hasibe Çalışkan (86), evinin yanına yaptırdığı asansöre binerken halatın kopması sonucu yere çakılarak yaşamını yitirdi. Olay, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde...

ADANA'da, eşinin mezarını ziyarete gitmek isteyen bedensel engelli Hasibe Çalışkan (86), evinin yanına yaptırdığı asansöre binerken halatın kopması sonucu yere çakılarak yaşamını yitirdi. Olay, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, geçirdiği bir rahatsızlık sonucu yürüyemeyen Hasibe Çalışkan, en üst katında oturduğu 3 katlı binanın yanına kendi imkanlarıyla asansör yaptırdı. Eşinin Gökçeler Mahallesi'nde bulunan mezarını kızıyla ziyarete gitmek isteyen Çalışkan, yakınları tarafından tekerlekli sandalyeye alındı. Kızı, Hasibe Çalışkan'ı binanın yanındaki asansöre bindirdiği sırada halat koptu. Asansör yaklaşık 10 metreden yere çakıldı, Çalışkan ağır yaralandı. Çağrılan ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Hasibe Çalışkan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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