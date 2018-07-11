(Görüntülü) En acı telefon: Ağabey buraya gelin, Hüseyin suda kayboldu

ADANA'da serinlemek için sulama kanalına giren Hüseyin Bülgen (19) akıntıya kapılarak suda kayboldu. Bülgen'i kurtarmak isterken ölümden dönen arkadaşı Faruk Erdoğan (28) gencin ailesine acı haberi, "Ağabey kurban olayım buraya gelin. Hüseyin suda kayboldu" diye verdi. Olay, Yüreğir ilçesi Sümbül Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, pazarcı Faruk Erdoğan, arkadaşı Hüseyin Bülgen ile birlikte kamyonete yükledikleri salatalıkları yıkamak için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalının kenarına gitti. Sıcak havada bunalan Bülgen, serinlemek için sulama kanalına girdi. Arkadaşı Erdoğan ise "Su akıntılı, yüzme bilmiyorsan suya girme" diyerek genci uyardı. Yüzme bildiğini söyleyen Hüseyin Bülgen, kanala girdikten kısa süre sonra çırpınmaya başladı. Arkadaşının zor durumda olduğunu gören Faruk Erdoğan, kamyonettin arkasındaki hortumu tutması için Bülgen'e attı. Hüseyin Bülgen hortumu yakalayamayınca, Erdoğan arkadaşını kurtarmak için suya atladı. Faruk Erdoğan'ın tüm çabalarına rağmen Bülgen suda kayboldu. TELEFONLA AİLEYİ ARADI Bu sırada, kamyonette bulunan Erdoğan'ın yeğeni Kadir (9), bağırarak yardım istedi. Yardım çağrısıyla tarlada çalışan vatandaşlar, kanal kenarına koştu ve polisi aradı. Bölgeye gelerek inceleme yapan polis, Faruk Erdoğan'ı yarı çıplak halde kanal kenarında buldu. Tüm çabalarına rağmen Hüseyin Bülgen'i kurtamadığını söyleyen Erdoğan, "Yüzme biliyorum, dedi. Kurtarmak istedim ama başaramadım. Beni de suyun dibine çekti, az kalsın ben de boğuluyordum" dedi. Yere oturup gözyaşı döken Erdoğan, daha sonra arkadaşının ailesini arayarak, "Ağabey, kurban olayım buraya gelin. Hüseyin suda kayboldu" deyip gözyaşı döktü. Olay yerine gelen sualtı ekipleri Bülgen'i bulmak için çalışma başlattı.