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(Görüntülü) Emniyet şeridinde duran otomobile çarptı: 4 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()DÜZCE'de, hafif ticari aracın TEM Otoyolu'nda emniyet şeridinde duran otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza saat 15.00 sıralarında TEM otoyolu Gölyaka gişeleri mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine...

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()DÜZCE'de, hafif ticari aracın TEM Otoyolu'nda emniyet şeridinde duran otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 15.00 sıralarında TEM otoyolu Gölyaka gişeleri mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Hüseyin Özyurt (36) idaresindeki 34 BC 5519 plakalı hafif ticari araç, Kadir Uysal'ın (33) emniyet şeridine park ettiği 67 NC 518 plakalı otomobile çarptı. Kontrolden çıkan ticari araç bariyerlere çarparak ters döndü. Kazada, Hüseyin Özyurt ile araçta bulunan İrem Gürsoy (11), Demet Özyurt (31), Ünal Gürsoy (42) yaralandı. Hafif ticari araçta bulunan kazadan yaralanmadan kurtulan çocuklar korkarak ağladı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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