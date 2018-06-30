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(Görüntülü) Emniyet müdürünün şüphelendiği otomobilden 'esrar' çıktı

ADANA'da İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, 'Huzur ve Güven-9' uygulama noktasında, durdurun dediği otomobilin sürücüsünün üzerinden 22 gram genetiği değiştirilmiş esrar 'Skunk' çıktı. Yapılan uygulamada, 2 gün önce öz annesini...

ADANA'da İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, 'Huzur ve Güven-9' uygulama noktasında, durdurun dediği otomobilin sürücüsünün üzerinden 22 gram genetiği değiştirilmiş esrar 'Skunk' çıktı. Yapılan uygulamada, 2 gün önce öz annesini 11 yerinden bıçaklayarak öldüren, şüpheli de yakaladı.

Kent genelinde 25 noktada yapılan 'Huzur ve Güven-9' operasyonu denetlemeye çıkan, Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, şüphelendiği bir otomobili durdurun talimatı verdi. Ekipler aracı durdurup, sürücü Şükrü G.'nin (25) iç çamaşırında 22 gram genetiği değiştirilmiş esrar 'Skunk' ele geçirdi. Bunun üzerine otomobilde narkotik köpeği ile de arama yapıldı. Şükrü G. ise gözaltına alındı.

ANNESİNİ ÖLDÜREN KATİL DE YAKALANDI

Ekipler ayrıca, Mersin’in Silifke İlçesi Atakent Mahallesi'nde, 2 gün önce öz annesi Emel Zor'u (35), 11 yerinden bıçaklayarak öldüren, Mustafa Özcan'ı da (20) yakaladı. Emniyete götürülen zanlı, buradaki işlemlerinin ardından Silifke Jandarma ekiplerine teslim edildi. Mustafa Özcan'ın 2014 yılında ise, annesinin erkek arkadaşını da öldürdüğü, yaşının küçük olması sebebiyle ceza almadığı ortaya çıktı. 15 bin 175 kişinin kontrol edildiği uygulamalarda 53 aranan şahıs gözaltına alınırken, 65 kişi ve 39 işyerine 108 bin 580 lira idari para cezası kesildi. Kontrol edilen 7 bin 670 otomobilin ise, 39'u trafikten men edilip, 59 çalıntı araç da yakalandı. Ayrıca 96 araca 98 bin 450 lira ceza kesildi. Uygulamada 15 ruhsatsız tabanca, 16 av tüfeği, 2 döner bıçağı, 7 bıçak ve çok sayıda mermi ile kartuş ele geçirildi. Vatandaşların huzur ve güvenliği için polisin 24 saat boyunca görevde olduğunu söyleyen Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, " Halkımızın canı ve emniyeti için, yeni bir huzur uygulaması yaptık. 2 bin 200 personelimizin görev aldığı uygulamalara aralıksız olarak devam edeceğiz" dedi.

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