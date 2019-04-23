(Görüntülü) Elif bebek, amcasının otomobilinin altında kalıp, öldü

BURSA'da geri manevra yapan amcası Mehmet T.'nin kullandığı otomobilin altında kalan 1 yaşındaki Elif T., hayatını kaybetti. Yeğeninin ölümüne neden olan Mehmet T., aracın önüne çöküp gözyaşı döktü. ​Kaza, Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Annesinin kapı önüne çıkardığı Elif bebek, oyun oynarken, amcası Mehmet T.'nin (37) geri manevra yaptığı 16 KAU 83 plakalı otomobilin altında kaldı. Kazayı fark eden Mehmet T., aracı durdurup, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Elif T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Minik bebeğin yakınları sinir krizleri geçirirken, amca Mehmet T. de aracının önüne oturup, gözyaşı döktü. Elif T.'nin cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, Mehmet T. ise gözaltına alındı.